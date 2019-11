Veel restafval in Coevorden, maar voorlopig geen diftar

Een ding is wel duidelijk: bij het scheiden van afval valt in de gemeente Coevorden nog een wereld te winnen. In 2018 werd per inwoner 213 kilo restafval geproduceerd. De Drentse gemeenten hebben de ambitie om dat naar 100 kilo terug te brengen, conform de wens van Den Haag om dat in 2020 voor landelijk voor elkaar te hebben.Hoe het komt dat Coevorden zo uit de pas loopt is niet duidelijk. Het vermoeden bestaat dat er sprake is van afvaltoerisme, waarbij mensen van buiten de gemeente naar afvalbrengpunten in Zweeloo en Coevorden gaan. Daarom zijn in maart dit jaar pasjes ingevoerd. Onduidelijk is nog in hoeverre dat tot minder restafval leidt.Voor BBC 2014, de grootste partij in de raad van Coevorden, is dat juist reden om diftar niet te steunen. “Laten we eerst afwachten wat het effect van de pasjes en de gewijzigde inzamelfrequentie is”, zei fractievoorzitter Ferry Booij.Wethouder Jeroen Huizing deed de toezegging dat hij met Area in overleg gaat om samen te kijken op welke wijze het afvalprobleem in Coevorden kan worden opgelost. “Onze inzamelstructuur-en cultuur kan beter. We gaan ook bij meer supermarkten mogelijkheden aanbieden om bijvoorbeeld glas en textiel in te brengen. We moeten echt stappen maken. We halen nu die 100 kilo per persoon niet, terwijl de ambitie is om in 2025 op 30 kilo te zitten.”Buurgemeente Borger-Odoorn zit nu op 123 kilo restafval per inwoner per jaar en staat daarmee tweede op de Drentse ranglijst, die wordt aangevoerd door de gemeente Tynaarlo.