Manege in Roden krijgt groen licht voor zeer gewenste verhuizing

Manege De Hulhorst in Roden kan verhuizen naar de Esweg. De gemeente Noordenveld heeft in totaal 2,5 miljoen euro over voor de verhuizing.

Raadslid Tineke Nieboer (Lijst Groen Noordenveld) toonde zich twee weken geleden al kritisch over de plannen voor de verhuizing. Vooral de extra kosten van 8,5 ton - geld dat in gestegen bouwkosten zit - zitten haar dwars. Ook vanavond stak dat. "Als ik zie hoe snel hier geld voor vrij wordt gemaakt terwijl tweedehandswinkel De Cirkel geen geld kon krijgen voor een verhuizing, dan verbaast mij dat."

De Cirkel moest verhuizen vanwege de verbouwing van de bibliotheek en volgens vrijwilligers van de winkel kreeg het daarbij geen steun van de gemeente. Inmiddels is De Cirkel samen onder één dak met de Wereldwinkel in Roden gegaan.

Feit is dat - ondanks vragen van raadsleden over financiële haalbaarheid van het plan - de vlag bij manege De Hulhorst uit kan. De manege is sterk verouderd en met het oog op dierenwelzijn, is een verhuizing op korte termijn zeer gewenst.