'Balen dat Tesla voor Duitsland kiest, trots dat Emmen zo ver komt'

Topman Elon Musk van Tesla maakte het nieuws zelf bekend. Hij stuurde onder andere een tweet de wereld in waarin hij de stad Berlijn aankondigt als plek voor de nieuwe fabriek.[tweet: https://twitter.com/elonmusk/status/1194364798407852032 Maar 'we' waren dichtbij. Zo zegt gedeputeerde Henk Brink. "Sinds de zomer zaten we met ze aan tafel. Samen met wethouder Guido Rink van Emmen, de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM) en verschillende ministeries. We hebben goeie gesprekken gevoerd."Tesla zocht in Europa een plek voor de bouw van een 'gigafabriek' voor het fabriceren van accu's. De strijd ging tussen zo'n vijftig locaties. Daarvan waren er een paar in Nederland. Brink is er trots op dat Emmen, Drenthe en ook Noord-Nederland zo ver zijn gekomen.Dat gevoel overheerst ook bij wethouder Guido Rink van de gemeente Emmen. Rink is nog voorzichtig in zijn reactie op de keuze van Tesla. "Dit is balen natuurlijk dat ze voor Duitsland kiezen. Maar we zijn er trots op dat we als Emmen zover gekomen zijn."De strijd om de 'gigafabriek' van Tesla begon een aantal jaren geleden al. Toen stuurde Elon Musk een tweet de wereld in waarin hij aankondigde op zoek te zijn naar een plek in Europa om een nieuwe fabriek te bouwen.Het is het begin ook van de campagne TopDutch. Een initiatief van een aantal Noordelijke ondernemers en bestuurders. In een speciale appgroep zijn plannen gesmeed om Tesla te laten weten wat de mogelijkheden zijn van Noord Nederland.Voor de deur van Tesla in Sillicon Valley werd een vrachtwagen met daarop een groot bord geplaatst met daarop TopDutch. Er werd online campagne gevoerd om de aandacht van Tesla en Elon Musk te trekken.Een van de initiatiefnemers van TopDutch destijds is ondernemer Stef van der Ziel uit Peize. Het begon als een grap. Maar wel met een serieuze ondertoon. Noord-Nederland kan veel en moet dat meer laten zien, aldus de initiatiefnemers. Van der Ziel vindt het ook spijtig dat Tesla voor Berlijn kiest. "Maar toch mooi dat de eerste TopDutch-campagnes de regio naar de top brachten bij zo’n grote deal."Of de directie van Tesla ooit op de hoogte is geweest van de TopDutch campagne? Gedeputeerde Henk Brink zegt dat hij er naar gevraagd heeft. "Het was ze zeker opgevallen."Brink en anderen hebben het besluit van Tesla een aantal dagen stil gehouden. Afgelopen donderdag heeft Tesla ze laten weten dat de keuze is gevallen op een andere locatie dan Drenthe."Ik feliciteer Duitsland. We hebben er alles aan gedaan." Waar de andere locatie ligt die is afgevallen kan Brink niet zeggen. Maar een locatie in de provincie Groningen heeft ook nog lang meegedaan, zo weet hij.Of Duitsland misschien meer geld geboden heeft voor de komst van Tesla is ook niet duidelijk. Wel is volgens de fabrikant het grote verschil tussen Emmen en Berlijn het feit dat er in de metropool Berlijn veel meer personeel te vinden is voor de fabriek. Mogelijk dat dit de doorslag heeft gegeven.