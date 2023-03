Maartje van Wagensveld van Atelier Artisana wint Lies Van Urk-prijs

Atelierhoudster Maartje van Wagensveld uit Emmen heeft de Lies van Urk-prijs gewonnen. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan initiatieven die emancipatie stimuleren in de gemeente Emmen.

"Wij willen Maartje met deze prijs stimuleren om haar werk voort te zetten. We hopen dat mensen een voorbeeld aan haar nemen en hopelijk leren meer mensen Maartje kennen door deze prijs", zegt Annebeth Lammers, jurylid en dochter van Lies van Urk bij ZO!34

Van Wagensveld voelt zich overdonderd door de prijs. "Het is bizar, ik had het echt oprecht niet verwacht. Het is zo'n eer. Ik ben net een jaar bezig en dan ontvang ik nu al zo'n prijs die zoveel betekent. Fantastisch."

'Participatie in de breedste zin van het woord'

Een jaar geleden begon Van Wagensveld stichting Atelier Artisana. In het atelier worden accessoires op een duurzame manier gemaakt. Dit gebeurt door vrouwen met een migratieachtergrond die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. "We proberen de vrouwen door het werk in het atelier een stapje in de goede richting te geven. Het is participatie in de breedste zin van het woord", legt de oprichtster uit.

En dat is precies waar deze prijs, volgens jurylid Lammers, voor staat. "Bovendien is het een vernieuwend idee. Doordat de vrouwen samen accessoires maken, kunnen ze geld verdienen en vervolgens kunnen ze daarmee meer mensen helpen. Hopelijk gaan meer mensen op deze manier ondernemen."

Lies van Urk

De prijs is vernoemd naar Lies van Urk. Zij was in 1986 de eerste vrouwelijke wethouder in Emmen en was actief op gebied van kunst en cultuur. Van Urk overleed plotseling in 1990 op 44-jarige leeftijd. In haar werk en op persoonlijke titel was zij een groot voorvechtster voor emancipatie.

Winnaars van de prijs krijgen een wisseltrofee en een cheque van duizend euro. Van Wagensveld heeft wel een idee wat ze met het geld wil doen. "In ons project doen nu vrouwen mee vanuit de participatiewet of nieuwe wet inburgering. Maar er zijn ook veel vrouwen die net tussen wal en schip vallen en die ook begeleiding nodig hebben. Ik wil het geld graag inzetten om ook die vrouwen te kunnen bereiken en helpen."

Genomineerden

Naast Maartje van Wagensveld waren Ali Zingstra en Elke Steenhuis genomineerd voor de Lies van Urk-prijs. Zingstra vanwege haar onvermoeibare inzet voor de organisatie Orange the World, de wereldwijde campagne om geweld tegen vrouwen te stoppen. Steenhuis stelt eten en verzorgingsproducten beschikbaar voor mensen met een minimum inkomen met haar weggeefkast in Klazienaveen en gebruikt haar blog ElkeBlogt voor het doen van goede daden.