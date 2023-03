Zompig fietspad Dwingelderveld nogmaals opgeknapt

Het halfverharde pad werd vorig jaar grootschalig aangepakt. Deze week wordt hij opnieuw verbeterd. "De ondergrond is door jarenlang aanbrengen van granulaat een min of meer waterdicht geworden", zegt boswachter Sanne van Gemerden van Natuurmonumenten. "We zijn nu bezig het pad een beetje open maken, iets grover split dan vorig jaar aan het aanbrengen en dan hopen we dat het verbetert."