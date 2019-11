Inwoners Westerveld gespaard bij het heffen van belastingen, forensen en toeristen betalen meer

Dat is de uitkomst van een urenlang durend debat over de begroting voor 2020. Die begroting kent een tekort van zo'n 2,4 miljoen euro. Vooral ontstaan door de veel hogere kosten van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, WMO.Dat zijn bijvoorbeeld kosten voor het aanpassen van een woning om er voor te zorgen dat iemand langer zelfstandig thuis kan blijven wonen. De kosten voor WMO en ook jeugdzorg zijn fors gestegen.En dus moeten de belastingen omhoog. In eerste instantie ook voor de eigen inwoners via de OZB. Een verhoging van 39 procent.Maar sinds de VVD de nieuwe partner is van de twee collegepartijen Gemeentebelangen en DSSW/SW, is er discussie over deze verhoging. De VVD wil dit niet."2020 wordt financieel een heel lastig jaar", zo zei VVD wethouder Klaas Smidt tijdens zijn eerste optreden weer in de politieke arena van Westerveld. Maar een verhoging van de gemeentebelasting met tientallen procenten is geen goede oplossing.De drie collegepartijen kwamen met een amendement om de verdeling van de lasten beter te regelen. De OZB gaat omhoog met een klein percentage. In totaal gaat het om een bedrag van zo'n 250.000 euro. Er was in eerste instantie gerekend op zo’n negen ton aan extra inkomsten door OZB-verhoging.Dan de toeristenbelasting. Die gaat ook omhoog. Van 1,10 euro naar 1,25 euro per persoon per nacht. Onverantwoord, volgens Adri van der Weyde van het CDA. Die partij vroeg het college te wachten op een onderzoek van het Recreatieschap naar toeristenbelasting. Daarin wordt gekeken naar een andere, misschien wel gunstigere, rekenmethode."Als het niet nodig is, gaan we de toeristenbelasting niet verder verhogen. Maar nu hebben we de dekking nodig." En dat is, zo zei wethouder Klaas Smidt, vooral naar buiten toe om te laten zien dat er een oplossing is voor tekorten op de begroting volgend jaar.Het gegoochel met cijfers leverde een felle reactie op van fractievoorzitter Jan Puper van de PvdA. "Dit is een poppenkast. We doen dit om de provincie te laten zien dat we een goede begroting hebben. Maar zeg nou of je het nodig hebt of niet. Je kan naar buiten niet uitleggen dat je de toeristenbelasting verhoogd om de provincie Drenthe tevreden te stellen."Daarmee doelde Puper op de rol van de provincie. Drenthe. Die controleert of de begroting van gemeenten in orde is en of tekorten niet te hoog oplopen. Daarbij kan de provincie ook vragen om maatregelen van een gemeente.En dan is er nog de forensenbelasting. Die stijgt met 39 procent. "Da’s een forse verhoging", zo erkende wethouder Smidt ook. Een bewoner van een vakantiepark die langere tijd op dit park woont in een vakantiehuisje of chalet, moet forensenbelasting betalen.Ook voor de VVD is dit een heikel punt, maar wel uit te leggen volgens fractievoorzitter Renate Masselink. "Een heffing van 39 procent is fors. Dat zien we ook liever anders. Maar we lopen niet uit de pas met omliggende gemeenten. We vinden dat we deze heffing wel mogen verhogen."De verhoging van de forensenbelasting zorgt ook bij Progressief Westerveld voor gefronsde wenkbrauwen. Zij vinden de verhoging veel te groot. "Supermarkten en andere voorzieningen in Westerveld hebben er last van. Ze krijgen ook inkomsten van deze groep", vertelde raadslid Hans de la Mar.Nog een ander pijnpunt in Westerveld zijn de hoge kosten voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). In totaal al zo’n 2,8 miljoen euro. De overheid heeft de WMO en ook jeugdzorg een paar jaar geleden overboord gezet bij gemeenten, maar er geen extra budget bij gegeven.En Westerveld is daarin niet de enige. Wethouder Jelle de Haas wil niet bezuinigen op de WMO. Hij noemt het 'ombuigen'. "We onthouden zeker geen zorg aan mensen. We zien het wel groeien.""Daar proberen we wat aan te doen. Sinds 2015 zijn we bezig met het ordenen van het proces. We kijken nu hoe we de zorg beter en efficiënter kunnen regelen. Dat vergt een enorme inspanning." Zo hield wethouder Jelle de Haas de gemeenteraad van Westerveld voor.De begroting voor 2020 is uiteindelijk met een meerderheid goedgekeurd.