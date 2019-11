​Ruitengooier uit Assen begint nieuw leven in Zeeland

De 43-jarige Marvin P. is in december 2017 veroordeeld tot ISD , een maatregel voor veelplegers. Ze gaan dan twee jaar de cel in en hebben de mogelijkheid om tegelijkertijd behandeld te worden. P. kreeg voor de derde keer ISD, omdat hij - ondanks vele straffen - maar door bleef gaan met het ingooien van ruiten bij het politiebureau in de Weiersstraat in Assen.De man belandde in 2012, nadat hij was gescheiden en zijn baan had verloren, op straat. Hij vond een plek bij het Leger des Heils, maar daar moest hij na de maximale opvangperiode van een half jaar weg, terwijl het buiten vroor.Nadat hij een tijdje bivakkeerde in het Asserbos, besloot hij een ruit in te gooien bij het politiebureau in de binnenstad. Hij werd meteen opgepakt voor vernieling en dat leverde hem onderdak op: een plek in de cel, waar hij ook nog eten kreeg.In de jaren daarna probeerde hij een woning te regelen met hulp van instanties als de reclassering. Maar als ze er niet uit kwamen, ging hij weer naar het politiebureau en gooide hij weer een ruit in. Voor alle vernielingen kreeg hij in totaal drie keer ISD. Bemoeienis van hulpverleners tijdens zijn tijd in de gevangenis weigerde hij. Hij bleef erbij dat hij alleen hulp wilde om een woning te vinden."Hij heeft een pesthekel aan de reclassering", zei zijn advocaat in de rechtszaal.Toch ging het de laatste ISD-periode in de gevangenis anders. "Het ging goed, omdat de Penitentiaire Inrichting 'out of the box' ging denken", las één van de rechters in een verslag. In gevangenis Norgerhaven kreeg P. de vrijheid om aan zijn toekomst te werken. Hij heeft een huurhuis kunnen regelen in Vlissingen en is daar inmiddels ook naartoe verhuisd. Ook heeft hij meerdere lasopleidingen gedaan en mag hij op 25 november zijn laatste examen nog in de gevangenis maken, terwijl hij daar al uit is. Hij is ook bezig met het regelen van een baan in Zeeland, want een uitkering wil hij niet.Normaal gesproken zou zijn ISD-maatregel op 20 december afgelopen zijn. Maar P. vroeg de rechtbank om de ISD de dag na zijn examen te beëindigen, zodat hij daarna niet meer steeds naar het Noorden hoeft te reizen om zich te melden bij de gevangenis en de reclassering. De officier van justitie was het met hem eens. "Hij kan prima zijn eigen boontjes doppen en is geen risico meer voor de maatschappij", aldus de aanklaagster.Op 26 november doet de rechtbank uitspraak.