Verbouwing Drents Museum in volle gang

Het kerkgebouw krijgt een nieuwe vloer, nieuwe wanden en er komt een andere trap. "De ruimte krijgt nu meer internationale allure. Dat betekent ook dat we in ons beleid en in de kunstenaars die we vragen misschien betere en grotere namen kunnen vragen", zegt museumdirecteur Harry Tupan enthousiast.De verbouwing van de Abdijkerk moet in januari klaar zijn want dan staat een tentoonstelling van het werk van schilder David Schnell gepland.De verbouwing van Grandcafé Krul en de naastgelegen publieksruimte is ook begonnen. De aannemer is druk bezig met het strippen van de ruimtes. "We maken een glazen paviljoen , die komt tussen de Abdijkerk en de statenzaal in, zodat we meer ruimte hebben en ons publiek beter kunnen faciliteren", zegt Tupan.Het museum trekt de laatste jaren steeds meer bezoekers - afgelopen jaar ruim 200.000 - en daar moeten ook de ruimtes op worden aangepast. "We werken toe naar het moment dat Frida Kahlo naar Assen komt in oktober volgend jaar. Dat wordt een heel groot spektakel. En voor dat die tentoonstelling komt, moet café Krul nieuwe stijl eigenlijk af zijn."De verbouwing kost bijna twee miljoen euro. De helft wordt betaald door het Drents Museum, de andere helft door de provincie Drenthe.