Dalenaar trekt mes bij ruzie om laptop: 2,5 jaar cel geëist

De Dalenaar had begin augustus een laptop verkocht aan de Coevordenaar, maar die was niet tevreden omdat de computer niet goed werkte.Volgens advocaat Harry Koning, die de man uit Dalen bijstaat, kenden de mannen elkaar. Ze kochten vaker spullen van elkaar. De man uit Coevorden stuurde meerdere boze appjes en wilde dat de Dalenaar naar Coevorden kwam.Op 2 augustus spraken de twee af. Volgens Koning kreeg zijn cliënt toen een trap in zijn gezicht van Coevordenaar. De Dalenaar greep een mes en stak zijn aanvaller twee keer; één keer in zijn onderarm en één keer in zijn zij. De man uit Coevorden moest gewond naar het ziekenhuis. De Dalenaar ging er vandoor, maar meldde zich later op advies van zijn advocaat bij de politie.Het Openbaar Ministerie ziet het steken als een poging tot doodslag. Koning: "Maar mijn cliënt had niet de bedoeling de man te doden. Hij handelde in een impuls en de steekwonden waren oppervlakkig. Ik vind dat het gaat om een poging tot zware mishandeling." De Dalenaar is vanwege psychische problemen verminderd toerekeningsvatbaar verklaard.De Coevordenaar eist ongeveer 3.500 euro schadevergoeding van de man uit Dalen. Maar volgens Koning heeft de Dalenaar ook aangifte gedaan tegen de man uit Coevorden vanwege de trap in zijn gezicht. Hij raakte daardoor zelf ook gewond. Of daar ook een strafzaak van komt, is nog onduidelijk.Op 26 november doet de rechtbank uitspraak.