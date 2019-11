Boze ondernemer wil verhoor burgemeester en wethouders Hoogeveen

Jacobsen zag zijn bedrijfspand op het Bentinckspark twee jaar geleden gesloopt worden om plaats te maken voor de ontwikkeling van een kunstijsbaan en een overdekt zwembad. Achteraf was die ingrijpende beslissing onnodig, want de plannen van de gemeente verdwenen in de prullenbak.De gemeente Hoogeveen kocht het complex anderhalf jaar geleden voor 725.000 euro. Fors minder dan de WOZ-waarde van 1.590.000 euro. Jacobsen ging toch akkoord met het bod, omdat hij naar eigen zeggen financieel klem was komen te zitten. De afgelopen maanden probeerde hij tevergeefs zes ton schadevergoeding los te peuteren bij de gemeente. Hij stapt nu naar de rechter."Eerst met een voorlopig getuigenverhoor en daarna een bodemprocedure. Laat de gemeente maar een keer bevestigen dat verschillende dingen niet zijn gegaan zoals het hoort", zegt Jacobsen. "Je kan mij in ieder geval niet verwijten dat ik de gemeente niet de kans heb gegeven om het in der minne te schikken. Ik heb ze een aanbod gedaan en mocht via de pers vernemen dat ze daar niet op ingegaan zijn."Voor Jacobsen was dat overigens geen verrassing. "Ze hadden net een motie van wantrouwen overleefd. Dan gaan ze twee weken later niet zeggen dat ze van alles fout hebben gedaan", beseft de ondernemer. "De gemeente heeft wat mij betreft nu zijn kans gehad. Ze geven geen antwoord, dus nu mogen ze het in de rechtszaal alsnog komen vertellen."Jacobsen claimt inmiddels 1,5 miljoen euro. "Ik heb een professionele schadetaxateur aan het werk gezet. Als we alles optellen, is dit het bedrag waar we op uitkomen. Ik heb mijn huis moeten verkopen, negen maanden geen inkomsten gehad en rechtsbijstandkosten gemaakt."De rechter moet nog beslissen over het verzoek tot getuigenverhoor en een zittingsdatum bepalen.