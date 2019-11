Heel Nederland wil rupsenbestrijding leren van Wapserveen

Proef eikenprocessierups in Westerveld succesvol: 80 procent minder nesten

Het project in Wapserveen om de eikenprocessierups op een natuurlijke manier te bestrijden is kortgeleden succesvol afgerond.De eikenprocessierups is bestreden door het gebied aantrekkelijk te maken voor de natuurlijke vijanden van de rupsensoort, zoals de gaasvlieg, sluipwesp, koolmees en grootoorvleermuis. Om het gebied aantrekkelijk te maken zijn er planten aangeplant en nestkasten opgehangen.“We hadden het succes niet verwacht”, vertelt voorzitter van de boermarke Ton Spijkerman. “Er waren ontzettend veel rupsen en veel daarvan zijn verwijderd. We hebben bewijs dat de koolmees eikenprocessierupsen eet."Ook René Vree Egberts, directeur van Agrarische Natuur Drenthe, is heel tevreden. “We zijn tot nieuwe inzichten gekomen. Niet alleen koolmezen zijn belangrijk in de bestrijding, maar ook roofkevers en mussen blijken nuttig te zijn.”Aan interesse voor de resultaten in ieder geval geen gebrek, want ‘echt heel veel’ gemeenten hebben volgens Egberts interesse getoond. “Onze werkwijze, tips en ervaringen dragen wij over aan belangstellenden, maar het is wel belangrijk dat zij zelf goed blijven nadenken. De planten die wij in Wapserveen hebben gebruikt, zijn misschien niet geschikt voor andere gebieden”, legt Egberts uit. “Maar het is in ieder geval heel waardevol dat mensen ons als inspiratiebron gebruiken.”Niet alles aan het project is goed verlopen. Er zijn vijfentwintighonderd wilde planten aangeplant, maar door de droogte van de afgelopen zomers zijn veel planten niet gaan groeien. “Daar balen we van”, vertelt Egberts. “Daar hadden we meer van verwacht, maar we moeten ons niet op één periode focussen. De komende jaren moet blijken of ander bermbeheer ook zal zorgen voor meer insecten die de eikenprocessierups opeten.”Hoe het nu verder moet weten Spijkerman en Egberts nog niet. “We gaan met de gemeente Westerveld kijken hoe we de resultaten uit deze proef kunnen gebruiken om verder te ontwikkelen”, laat Egberts weten.Voor Spijkerman is het belangrijkste doel bereikt. “Wij hebben een draaiboek gemaakt hoe je in je eigen gemeente of gebied de eikenprocessierups op een natuurlijke manier kan bestrijden. Iedereen die ermee aan de slag wil kan dat draaiboek bekijken.”