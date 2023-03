Leerlingen van vier middelbare scholen staan tegenover elkaar in het provinciehuis

Vier deelnemende scholen uit Drenthe stonden tegenover elkaar tijdens Op weg naar Het Lagerhuis. Leerlingen van het Dr. Nassau College uit Assen, het Esdal College Emmen, het Hondsrugcollege uit Emmen en het Roelof van Echten College Hoogeveen gingen niet alleen met elkaar in debat, maar ook met statenleden.

Nog minder dan een week en dan staan de provinciale statenverkiezingen op de agenda. Partijen laten zich graag zien tijden een debat. Maar die kunst is niet voor iedereen weggelegd. Om die vaardigheid te stimuleren, gaat BNNVARA met Op weg naar Het Lagerhuis elk jaar op zoek naar het beste debat- en speechtalent in Nederland. Vandaag stonden de voorrondes op het programma in de statenzaal van de provincie.

'Leuk om te discussiëren'

De thema's waarover gediscussieerd wordt zijn ook thema's die spelen onder jongeren, zoals seksuele voorlichting op scholen en mentale gezondheid. Maar dit zijn ook thema's die in de politiek op de agenda staan. "Ik vind het leuk om te discussiëren. Ook met vrienden, over onderwerpen die er spelen in de wereld", vertelt Marten, een van de deelnemers.

Brechtje, leerling van het Esdal College, heeft een andere motivatie om mee te doen. "Ik vind het leuk om mijn eigen mening te geven en andere te overtuigen, maar ook om een andere mening aan te horen en daarover na te denken. Hoe zij over bepaalde punten nadenken en dat kan jouw mening dan ook weer beïnvloeden. Dat maakt het zo leuk."

Argumenten, maar ook humor