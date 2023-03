Twee jaar jeugddetentie voor veroorzaken dodelijk ongeluk Havelte

Een 20-jarige man uit Dwingeloo is voor het veroorzaken van een fataal ongeval bij Havelte veroordeeld tot twee jaar jeugddetentie, waarvan een jaar voorwaardelijk. Daarnaast kreeg de man een rijontzegging opgelegd van drie jaar.

De man bestuurde in de vroege ochtend van 17 april vorig jaar een auto, die van de weg raakte en tegen een boom botste. Bij hem in zaten twee vrienden en twee meisjes. Een 16-jarig meisje uit Koekange en een 21-jarige man uit Dwingeloo overleefden de klap niet. Drie inzittenden, onder wie de bestuurder, raakten zwaargewond.

Vonnis van de rechter

De Dwingelder had tijdens het ongeluk zes tot tien keer meer alcohol in zijn bloed dan is toegestaan voor een beginnende bestuurder. Daarnaast reed de bestuurder zo'n 105 kilometer per uur, waar een maximumsnelheid van 60 gold.

Hij reed in een voor hem onbekende auto, in de nacht en beschikte over onvoldoende rijervaring. Volgens de rechter kon door dit roekeloos rijgedrag het gebeuren dat de man een stuurfout maakte en de controle over de wagen kwijtraakte.

Jeugdstrafrecht

Het OM eiste twee weken geleden anderhalf jaar cel en een rijontzegging van drie jaar. De jongen uit Dwingeloo was 19 jaar oud tijdens het ongeluk. Volgens het OM oefende de man al enkele jaren een beroep uit en heeft hij een redelijk volwassen bestaan. De reclassering adviseerde jeugdstrafrecht toe te passen. In dat geval ligt de nadruk op de pedagogische aanpak en leerstraffen. Hier voelde het Openbaar Ministerie niets voor.

De rechter denkt hier anders over. Die ziet in de persoonlijke ontwikkeling van de man wel voldoende aanleiding om het jeugdstrafrecht te volgen. Hoewel de rechter uitgaat van roekeloos rijden, de zwaarste vorm van schuld bij ernstige verkeersongevallen, valt de opgelegde straf anders uit doordat de rechter het jeugdstrafrecht toepast.

Grote impact

"U zit in een ontwikkelingsfase waarbij pedagogische beïnvloeding nog mogelijk is", zei de rechter tegen de twintiger. Die verscheen samen met zijn vader om zijn straf aan te horen. Zijn advocaat was er niet. De publieke tribune achter hem was opnieuw flink gevuld. Stil en gespannen luisterde iedereen naar het oordeel van de rechter.

Het ongeval heeft diepe en onherstelbaar leed veroorzaakt bij de nabestaanden, zei de rechter. Het ongeluk had grote impact op de leefomgeving van de bestuurder en de inzittenden. De rechter tilde er zwaar aan dat de man vaker door de politie is betrapt op rijden onder invloed. Ook gebruikte hij de autogordel niet en accepteerde hij dat op de bijrijdersstoel twee personen zaten.

"Hij was niet de enige in zijn omgeving die lichtzinnig met de verkeersregels omging", zei de rechter. Dat maakt niet dat de man vrijuit gaat, maar plaatst alles wel in een context, zei ze.

Hoger beroep?