Gedragscode voor aanleg zonneparken: 'Belangrijke winst'

De organisaties zijn het eens dat zonnevelden niet helemaal moeten worden volgebouwd met panelen die stroom opwekken. Er moet ook ruimte tussen zitten voor groen en 'natuurelementen' als poelen, nestplaatsen en bijenhotels. Klein wild moet de mogelijkheid krijgen om door zonnevelden heen te banjeren en inheemse kruidensoorten die er groeien moeten zo laat en zo weinig mogelijk worden gemaaid.Bovendien moeten omwonenden altijd worden betrokken bij de ontwikkeling. In de code staat verder dat in beschermde Natura 2000-gebieden en Nationale Parken geen zonneparken worden aangelegd. Gebieden die zijn aangewezen als Unesco Werelderfgoed worden 'in beginsel' ook niet gebruikt."Het is goed dat er afspraken met de sector zijn gemaakt. Discussies zullen er altijd blijven, maar we hebben nu een spoorboekje opgesteld", zegt Reinder Hoekstra, directeur van de Natuur en Milieufederatie Drenthe. "Voor ons is dit een bevestiging van de spelregels die wij zelf al hanteren."De provincie Drenthe legt volgens Hoekstra veel zaken bij de gemeenten neer. "Zo ontstaan er grote verschillen. Deze gedragscode vormt nu een handvat om het beleid op te baseren. Voor sommige gemeenten zal het voelen als een steun in de rug. Tegelijkertijd kunnen betrokkenen bij zwak beleid nu ook worden aangesproken. Dat is een belangrijke winst voor ons."De totstandkoming van de gedragscode verliep overigens niet zonder slag of stoot. "Op sommige onderdelen was het even armpje drukken. Zelf ben ik er op een bepaald moment ook nog bovenop gesprongen", verklapt Hoekstra.De code heeft de steun van de brancheorganisaties Holland Solar en Energie Samen en van Greenpeace, Milieudefensie, Natuurmonumenten, de Natuur- en Milieufederaties, de Vogelbescherming en de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines.