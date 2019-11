Dalenaren willen geluidsschermen met zonnepanelen langs N34

Om te kijken of die mening in het dorp wordt gedeeld, is de werkgroep een petitie begonnen.De provincie heeft eerder al laten weten dat ze geen maatregelen wil nemen tegen geluidsoverlast, op zogenoemd 'fluisterasfalt' na. De werkgroep hoopt dat de provincie dat wel wil als ze in de vorm van zonnepanelen aan beide kanten van de verdubbelde N34 komen te staan.Fluisterasfalt vindt de werkgroep niet genoeg en dit is volgens de Dalenaren het moment om nog iets aan de situatie te kunnen veranderen. "Nu het nog kan, de bouwwerkzaamheden zijn nog nauwelijks begonnen, zou het plaatsen van een geluidsscherm van zonnepanelen aan beide zijden van het talud en het viaduct bij Dalen een uitgelezen kans zijn om nu al als voorbeeldproject te kunnen dienen. We kunnen laten zien hoe functionaliteit, opwekking van duurzame energie voor en door de bewoners en het verbeteren leefomgeving hand in hand kunnen gaan."Volgens Peter Gras van de werkgroep loopt dat 'zonnescherm' in de ideale situatie van het viaduct 'Valsteeg' tot aan het viaduct 'De Mars'. "De ligging is goed, want zowel 's ochtends als 's middags staat de zon erop. Met zonnepanelen aan beide kanten van de weg kan de meeste energie worden opgewekt."De duurzaamheidswerkgroep van Dalen hoopt de provincie Drenthe te kunnen overtuigen met de petitie . "Het past ook in het plaatje van wat de provincie zelf wil. Denk bijvoorbeeld aan de zonneroute langs de A37.""Het loopt meteen storm met reacties", zegt Gras. "In een paar uur tijd hebben meer dan vijftig Dalenaren de petitie ondertekend."Op dit moment worden het dorp Dalen en de N34 gescheiden door bomen en bosjes.