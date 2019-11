Recreatiepark Ermerstrand ondergaat veranderingen na overname

"We raakten verder in gesprek en er bleek behoefte aan een nog diepere samenwerking", legt directeur Inge van 't Hooge van het cateringbedrijf uit. "We kregen te horen dat ze te weinig tijd hadden om de horeca goed op de rit te zetten. Uiteindelijk is het tot een overname gekomen, inclusief de outdooractiviteiten en de waterskibaan. De mensen die in dienst zijn, worden ook overgenomen."Vanaf 1 december zullen op het recreatiepark in Erm verschillende veranderingen merkbaar worden. "Het hele horecaconcept gaan we kwalitatief upgraden. Dus betere dranken en beter eten. En we gaan het meubilair vervangen en de terrassen aanpakken", zegt Van 't Hooge. "We willen ook één restaurant het hele jaar open houden. Mensen moeten weten dat ze altijd terecht kunnen op het Ermerstrand. Dat is nu heel onduidelijk. Soms was er op een zonnige dag niets open. Dat is eigenlijk onmogelijk."Van 't Hooge wil er van af dat bezoekers per persoon betalen om het strand op te mogen. "Dat bleek voor veel mensen een struikelblok. We gaan een slagboom neerzetten voor mensen die willen parkeren. Het betalen gaat dus per auto. Maar je krijgt alleen een uitrijkaart bij een besteding bij de horeca of de waterskibaan."