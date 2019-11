Dalen en Sleen hebben plannen voor elektrische deelauto

In Dalen trekt Dorpsbelangen Dalen de kar, in Sleen wil inwoonster Géke Mennink zo'n deelauto."In Dalen staat op dit moment één laadpaal bij het oude gemeentehuis", zegt Peter Gras van de duurzaamheidswerkgroep Dorpsbelangen Dalen. Gras doelt op de paal aan de Middenweg in het dorp. "We zouden graag zien dat we een stuk of zeven laadpalen krijgen in Dalen, bijvoorbeeld op de parkeerplaats bij De Spinde."Ook in Sleen is op dit moment één laadpaal. "Die staat bij de winkels midden in Sleen, aan De Goornhoek", zegt Géke Mennink. Zij ziet dus ook graag een deelauto naar haar dorp komen. "Zelf hebben we onze tweede auto weggedaan, omdat 'ie meer stilstond dan reed. Af en toe is het toch handig om een tweede auto te kunnen gebruiken. Een elektrische deelauto is dan ideaal. Ook omdat we duurzamer proberen te leven."Ook de Werkgroep Duurzaam Dalen heeft als doel om 'de tweede auto' terug te dringen. Beide initiatiefnemers zijn in contact met het bedrijf Easy Driving, dat elektrische auto's in dorpen plaatst. "Vervolgens kun je dan een abonnement nemen. Dat kost vijf euro per maand. Daarna betaal je 2,75 euro per uur of 27,50 euro per dag, plus nog een paar cent per kilometer dat je rijdt", legt Dalenaar Peter Gras uit.De gemeente Coevorden is positief over de plannen in de dorpen. "Als ze het lukt om een deelauto naar het dorp te halen, dan is de gemeente Coevorden bereid daar een laadpaal te plaatsen", aldus een woordvoerder.In het Noorden worden overigens de komende drie jaar duizend laadpalen geplaatst. In Drenthe gaat het om driehonderd van die palen. Inwoners zonder eigen oprit kunnen een aanvraag doen voor een laadpaal via een speciale website