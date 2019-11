Middelbare scholieren Beilen enthousiast over nieuwbouwplannen

"De school gaat er nu echt komen", zegt Marcel Klaverkamp, voorzitter van het College van Bestuur van het Dr. Nassau College. Nog een week en dan zijn ook de laatste sporen van het pand van Oostland Woonland aan De Omloop in Beilen uitgewist. Dan is het terrein klaar voor de bouw van een nieuwe middelbare school."Volgens mij is dit de eerste keer dat er echt handtekeningen zijn gezet", zegt Klaverkamp. "We zijn al verder dan 'the point of no return'. We zijn het eens over hoe het eruit komt te zien en de teams zijn in gesprek over het onderwijsconcept."In de nieuwe school krijgen leerlingen van de havo en het vwo de eerste drie jaar les. Vmbo en techniekonderwijs kunnen er straks in het geheel worden gevolgd. Ondanks dat de meeste scholieren van de school af zijn als de nieuwe locatie opent, zijn de huidige leerlingen enthousiast over het plan."Ik ben vooral blij over hoe groot het wordt. Onze school is best wel klein," zegt Ilse van het Dr. Nassaucollege. Ze zit in het tweede jaar en ziet zichzelf later werken als architect. Ze kijkt daardoor kritisch naar het ontwerp van het gebouw. “Ik vind het niet echt iets heel speciaals. Het lijkt wel erg op mijn oude school in Westerbork, die werd toen ook nieuw gebouwd en die heeft dezelfde kleur en stijl."De scholieren maakten een fantasie-ontwerp van de nieuwe locatie, die is nu te zien bij de nieuwbouwlocatie. Voor de meeste leerlingen is het uiterlijk van de school echter maar bijzaak, ondanks dat ze het bij hun eigen tekening leuk vonden om erover na te denken. “Het is belangrijk dat de kinderen vrolijk zijn, dat de school veilig is en dat het een goede school blijft,” vertelt Milan. “Het is ook wel leuk om met zijn allen op één school te zitten,” gaat Larissa verder. “Gewoon met elkaar kletsen en ook na schooltijd op de jeugdsoos.” Over het trekvlot naar de gymzaal aan de overkant zijn alle leerlingen wél enthousiast: "Supertof."De gemeente trekt voor het plan zeventien miljoen uit. Daarbovenop komt negen ton extra voor investeringen in techniekonderwijs. Als alles volgens planning verloopt, start de bouw in het voorjaar van 2020. De aankomende weken ligt het plan nog ter inzage en kunnen inwoners van Beilen een zienswijze indienen.