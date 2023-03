Welke 'Van Gogh' komt er op de graansilo in Veenoord?

Vincent van Gogh siert straks de graansilo in Nieuw-Amsterdam/Veenoord. Althans, een portret van de wereldberoemde schilder, die een tijd lang in het dorp verbleef. Zeventien amateurkunstenaars die zijn aangesloten bij stichting De Nachtwacht in Emmen hebben hun zelfgemaakte doek ingezonden. Een jury bepaalt welke daarvan vervolgens vijf jaar lang levensgroot op de gevel pronkt.

De Savannestal in het Rensenpark in Emmen staat vol met portretten die meedingen naar de gevel van de graansilo. Daarop is een ruimte van tien bij dertien meter gereserveerd voor de afbeelding. De inzenders moesten hun creatie op een veel kleiner canvasdoek afleveren. Alle stijlen komen voorbij, maar bij alle portretten is duidelijk te zien om wie het gaat.

Drentse Van Gogh

De jury kwam gisteren bijeen om de schilderijen te beoordelen. "We letten daarbij op een aantal punten", vertelt Bert Finke, projectcoördinator Van Gogh Emmen. "Is het herkenbaar als Van Gogh? Is het realistisch? Is het ontwerp daadwerkelijk over te schilderen op de graansilo? Is het geen kopie en heeft hij een Drentse kop?"