F-16 landt op vliegveld Eelde na botsing met vogel

Hulpdiensten op de luchthaven inspecteerden de F-16 na de voorzorgslanding. Onder andere de crashtender van de brandweer kwam de baan op, dat is een groot blusvoertuig dat met name op vliegvelden wordt gebruikt.

Het toestel was eerder vertrokken van vliegbasis Volkel voor een reguliere vlucht. Het lijkt erop dat het toestel vandaag niet meer zal vertrekken omdat een onderdeel beschadigd is, schat de luchthavendienst van Eelde in.