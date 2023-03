Familie Suurmeijer herstelt grijs pand in centrum van Assen in oude luister

Wie door de Gedempte Singel in Assen loopt, kan het grote, grijze gebouw met aluminiumplaten niet ontgaan. Deze 'blikvanger van de straat' is sinds 1850 in het bezit van de familie Suurmeijer. Vader Cees en dochter Sandra Suurmeijer willen het pand herstellen in oude luister.

Voorbijgangers vangen langzaam een glimp op van hoe het oude gebouw in het centrum van Assen er ooit heeft uitgezien. Het contrast kan bijna niet groter: de grauwgrijze aluminium platen bedekken de sierlijke ornamenten en roodbruine stenen van de oude gevel. In de komende maanden worden alle platen verwijderd zodat het pand - dat door sommigen als 'meest afgrijselijke gebouw' van de Gedempte Singel wordt bestempeld - er straks weer uitziet als prachtig stadspand.

'Lelijk, maar beschermt goed'

"Die platen werden aangebracht in de jaren zeventig, toen was die stijl heel modern", verklaart Sandra Suurmeijer. "En hoewel we de beplating nu lelijk vinden, beschermt het wel goed. Veel kozijnen zijn nog in perfecte staat."

Reden voor de grote transformatie was het vertrek van de laatste huurder, Boekenvoordeel. Het bedrijf ging in april 2021 failliet door de coronacrisis. "Voor ons was toen de keuze om het te verkopen of op te knappen. We gingen voor dat laatste, want we vinden het zelf ook leuk om naar oude, opgeknapte panden te kijken in de stad."

De foto's die Suurmeijer mee heeft gebracht laten de rijke geschiedenis van het gebouw zien. Een geschiedenis waaraan Sandra en Cees veel herinneringen hebben. "Mijn opa en oma hadden hier vroeger een hoeden- en pettenzaak. Daar weet ik zelf niets meer van, maar mijn vader wel. Toen hij hier laatst rondliep, kwamen er weer allemaal herinneringen naar boven. Ontzettend leuk", zegt ze. "Na het overlijden van mijn oma is het in ons bezit gekomen."

Terug naar de stijl van 1950

Een van die foto's, gemaakt in 1950, toont de stijl waarnaar de nazaten van Suurmeijer het pand weer willen terugbrengen. Een stijl die veel Assenaren zich niet meer voor de geest kunnen halen, denkt Sandra. "Die platen zitten er al meer dan vijftig jaar op. Dus ik denk dat veel Assenaren niet anders weten dan dat het er zo uit ziet."