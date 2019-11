Geel Hesje uit Emmen naar Den Haag voor tweede gesprek: 'Er is zoveel armoede in het land'

De Gele Hesjes gaan naar het Binnenhof met een lijst van eisen. Zo eisen ze onder meer koopkrachtverbetering, inspraak door middel van referenda en medebeslissingsrecht.“We willen dat er niet vóór ons, maar mét ons wordt beslist”, legt Westerbeek uit. “Dat er met mensen en beroepsgroepen die de regelgeving aangaat wordt gepraat. Lokaal, landelijk, dat kan op alle niveaus.”Wat tijdens het eerste gesprek tot veel media-aandacht leidde, was dat twee Gele Hesjes de premier niet de hand schudden. Rutte vond dat onbeleefd. Westerbeek, die de premier wel de hand schudde, zegt dat daar dit keer voor het gesprek afspraken over worden gemaakt. “Wat mij betreft allemaal wel of allemaal niet.”“We stonden wel lang in het nieuws”, vervolgt Westerbeek. Hij vindt wel dat de eisen van de Gele Hesjes door die actie in de media ondergesneeuwd raakten.“Wat in Drenthe erg speelt is dat veel gemeenten financiële tekorten hebben”, zegt Westerbeek. “De overheid moet de tekorten compenseren. Het is niet eerlijk dat de extra kosten die erbij zijn gekomen op de bewoners wordt verhaald.”Daarnaast vragen ze een reactie op een door de Gele Hesjes opgetekend manifest . De vraag aan Premier Rutte: “Ga je er wat mee doen? Ja of nee?”Vijf woordvoerders van de Gele Hesjes bezochten de premier al op 7 mei voor een gesprek. Westerbeek was ook toen bij het overleg aanwezig. Wat heeft dat gesprek opgeleverd? “Niet veel, maar dat zien we dagelijks in het land”, antwoordt Westerbeek lachend.Westerbeek hoopt op de toezegging dat er nu wél wat wordt gedaan. "Het belangrijkste punt is de koopkracht. Er is zoveel armoede in het land.”