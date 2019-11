Verkeersbordenmaker in Assen: 'We hebben al 200 borden klaarliggen'

Nu de maximum snelheid naar beneden gaat zijn het niet alleen de automobilisten die zich moeten aanpassen. Ook langs de kant van de weg moet het nodige worden aangepast. Of alle 120- en 130-borden vervangen gaan worden is nog niet bekend.Bij bordenleverancier Visser Print & Sign durven ze die gok wel te nemen. "Het is niet zeker of er splinternieuwe borden moeten komen. Misschien kan het met een sticker over het huidige getal ook af. We hebben nu in ieder geval 200 nieuwe borden klaarliggen met 100 erop. Ik denk dat wij snel zullen horen hoeveel er gemaakt moeten worden", zegt manager Jasper Zwarts.Volgens Zwarts zal er rond januari waarschijnlijk worden overgegaan naar andere borden. En dus wacht er een drukke decembermaand. "Er zijn ongeveer 1200 borden die vervangen moeten worden. Dat betekent dat de productie snel moet gaan. Wij kunnen nu al 100 borden per dag produceren. Maar wij weten ook nog niet hoeveel borden er bij ons besteld gaan worden".Zwarts hoopt dat er één dezer dagen een aanvraag wordt gedaan door Rijkswaterstaat. Over de prijs van een bord valt nog te onderhandelen. "De prijs hangt natuurlijk af van de hoeveelheid iemand afneemt. Maar normaal moet iemand denken aan ongeveer 100 tot 130 euro", knipoogt de manager.