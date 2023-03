'Lampen kunnen nog jaren knipperen door overvol energienet'

Knipperende lampen en in het ergste geval zelfs uitval van elektriciteit. Het elektriciteitsnet zit overvol. En de komende jaren zal de druk nog verder toenemen, voorspelt netbeheerder Enexis.

"We gebruiken de capaciteit van het lagestroomnetwerk maximaal", zegt woordvoerder Maartje Vermeer van Enexis. "Maar we zien tegelijkertijd dat de druk op het net in woonwijken steeds verder toeneemt." Netwerkbedrijf Alliander waarschuwde hiervoor al eerder vandaag.

Een van de die wijken ligt in Bovensmilde. Een wijk waar veel wordt gedaan op het gebied van verduurzaming. Geen knipperende lampen hier, maar problemen met zonnepanelen. "Daar zien we dat op zonnige dagen veel energie wordt teruggeleverd aan het net. Zo veel, dat het te druk wordt op het net en de omvormer het niet aankan en tijdelijk wordt uitgeschakeld. Daardoor kunnen de bewoners even niet leveren", legt Vermeer uit.

Energienetwerk niet berekend op huidig verbruik

Zonnepanelen op daken, elektrische auto's aan de lader en steeds meer elektrische apparatuur in huis. Niet alleen nemen we meer elektriciteit af, we leveren ook steeds meer energie aan het net. Daar is het huidige energienetwerk niet op berekend, dat ooit is aangelegd voor het afnemen van elektriciteit. Daarnaast zien ze bij Enexis dat het aantal huishoudens dat hun elektriciteitsaansluiting verzwaart, groeit.

Daarom wordt er de komende jaren fors geïnvesteerd in het energienetwerk. Enexis is verantwoordelijk voor het energienetwerk in onder meer Drenthe, Groningen en delen van Overijssel. Het bedrijf kondigde eind vorig jaar al aan het van plan is om 2,5 miljard euro verspreid over acht jaar uit te geven om de energietransitie in goede banen te leiden. Dit jaar wordt in Drenthe hiervoor 120 miljoen uitgetrokken.

"Daarbij gaan we uit van een wijkgerichte aanpak", zegt Vermeer. "De plekken waar de spanningsproblemen het grootste zijn en waar de meeste klanten worden geraakt, zullen we als eerste aan het werk gaan." Dat betekent dat op andere plekken Drenten mogelijk wel last gaan krijgen van spanningsklachten. "Omvormers zouden een tijdje kunnen uitvallen en dat is natuurlijk ontzettend vervelend voor klanten. Dit kan meerdere jaren gaan duren."

De inwoners van de duurzame wijk in Bovensmilde hoeven zich hier weinig zorgen om te maken. "Daar gaan we binnenkort beginnen met de aanleg van meer stations. Dit project zijn we nu aan het voorbereiden."

'Meer stroom overdag gebruiken'

Voorlopig zegt Enexis nog gewoon te kunnen blijven voldoen aan de energievraag van consumenten en kleine bedrijven. Maar huishoudens kunnen ook helpen om de pieken op het stroomnet te verlagen. "Om de komende jaren zo min mogelijk spanningsklachten te krijgen, zouden we energie efficiënter moeten gaan gebruiken. Op het moment dat zonnepanelen bijvoorbeeld volop draaien, is het goed om juist dan je wasmachine en afwasmachine te laten draaien of je elektrische auto op te laden. Het vergt een andere kijken op energiegebruik."