Nog veel onduidelijkheid over liquidatie oud-speler FC Emmen

In het programma werd de laatste dag uit het leven van Maynard, die in het seizoen 2012-2013 voor FC Emmen speelde, in beeld gebracht. De voormalig profvoetballer, die volgens zijn vader bezig was met een hbo-opleiding om moeilijk opvoedbare jongeren te begeleiden, ontmoette hij meerdere mannen.De 32-jarige Maynard werd beschoten toen hij met zijn auto stilstond voor een stoplicht op de Langbroekdreef in Amsterdam-Zuidoost. Twee mannen op een motorscooter kwamen naast hem staan en één van hen schoot op de oud-speler van FC Emmen. Maynard gaf gas en botste met zijn auto tegen een brandweerkazerne. Hij werd nog gereanimeerd, maar overleed uiteindelijk ter plekke.De politie wil weten wie de man is met wie hij aan het begin van de middag een afspraak had bij de flat Groeneveen in Zuidoost en wie hij later die middag op de Bijlmerdreef in hetzelfde stadsdeel ontmoette. Ook wil ze weten wie de mannen waren die hij die avond sprak op de parkeerplaats aan de Wethouder de Roosplein. Van één van hen weet de politie wie het is, maar over de andere twee is alleen een signalement bekend.Vlak na half negen vertrok Maynard vanaf het plein. Een vriend reed in zijn auto achter hem aan op de Langbroekdreef toen de motorscooter plotseling opdook en inhaalde, zodat hij naast Maynard voor het stoplicht kwam te staan.Zijn vriend kon de politie niet vertellen wie het trio was met wie Maynard kort daarvoor een bespreking had op het plein. In Opsporing Verzocht bleek dat er nog veel onduidelijkheden zijn over de liquidatie. Er zijn aanwijzingen dat de oud-speler van FC Emmen in de drugshandel zat, maar helemaal duidelijk is dat nog niet.