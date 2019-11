Bovensmildeger krijgt celstraf voor inbraak: ‘Ik meld mij vandaag nog in Veenhuizen’

Een 55-jarige man uit Bovensmilde moet voor een inbraak in een loods in Assen één maand de cel in. Daarnaast kreeg hij nog een maand voorwaardelijk opgelegd. Hij moet zich in de proeftijd laten behandelen.

De Bovensmildeger liet de politierechter niet uitspreken. Nadat hij hoorde dat hij een maand moet zitten, bulderde hij: "Laat de rest maar zitten, ik meld mij vanmiddag nog in Veenhuizen". Hij ging vervolgens de zaal uit.De politie kreeg op 16 augustus een melding binnen dat er waarschijnlijk in een loods aan de Havenkade werd ingebroken. Binnen probeerden twee mannen zich te verstoppen.Een politiehond speurde de inbrekers op. Een van hen was de 55-jarige Bovensmildeger. De andere man uit Assen was zijn zwager, zei hij tegen de rechter. De zwager had afgekeurde radiatoren gekocht. Die waren ze aan het ophalen.Een vrachtwagen in de loods was half gevuld met radiatoren. Naast de wagen stond een stapel klaar om ingeladen te worden. De rechter geloofde er niets van dat de twee mannen gekochte goederen aan het ophalen waren.De 55-jarige verdachte stond ook terecht voor joyriding. Voor het ophalen van de spullen had hij namelijk een vrachtwagen 'geleend', zonder toestemming van de eigenaar.De man heeft een fors strafblad. Wanneer de zwager terechtstaat is niet bekend.