Drenthe vraagt ruim 4 miljoen euro aan bij het Rijk voor verkeersveiligheid

Door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is er tot 2030 via de Investeringsimpuls verkeersveiligheid landelijk in totaal 500 miljoen euro beschikbaar.

In de eerste ronde was er 165 miljoen euro beschikbaar. In de tweede ronde is dat 100 miljoen euro. Daarvan wordt nu 75 miljoen euro toegekend, waaronder de ruim 4 miljoen euro aan de Drentse gemeenten en de provincie.