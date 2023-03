Botsing tussen F-16 en vogel: 'De impact van zo'n vogel kan enorm zijn'

'Impact vogel kan enorm zijn'

Dat de F-16 morgen weer de lucht in kan, komt doordat de schade relatief meevalt. Een systeem (pod) dat voor de training onder het toestel hing, raakte beschadigd. "Verdere schade lijkt mee te vallen. Het lijkt heel onschuldig, maar de impact van zo'n vogel kan enorm zijn. Dan kun je denken, het is maar een vogel. Maar zoek op Youtube maar eens filmpjes op. Dan zie je soms dat een vogels de cockpit binnenvliegen en met een snelheid van honderden kilometers per uur is het de vraag of je het dan nog kan navertellen."

Een vogel kan ook in de motor terecht komen. "Dan kan het zijn dat de motor ermee stopt, dat ie gewoon ophoudt. Dan hebben we wel een procedure dat we het kunnen herstarten in de lucht, maar dat kun je maar een keer doen."

Volgens de majoor is het niet te voorkomen dat er af en toe een vogel geraakt wordt. "Het gebeurt in de burgerluchtvaart en de militaire luchtvaart. Ons personeel, de vliegers proberen op te letten, maar je kunt met die snelheden niet altijd een vogel zien aankomen, soms kun je het niet zien vanuit een bepaalde hoek.