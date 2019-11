NCTV: kritiek burgemeester Seton op dreigingsrapport onjuist

Seton sprak deze week tijdens een informatiebijeenkomst in Drouwenermond zijn ongenoegen uit over het rapport van de NCTV van vorig jaar september, waarin gesproken werd over windmolenterreur, radicalisering en extremisme in Drenthe en Groningen.“En dan word je in één adem met IS genoemd. Het rapport is alleen een opeenstapeling van nieuwsberichten, waarvan sommige wat stellig waren", aldus de burgemeester.De NCTV spreekt dit tegen. "Wij baseren ons op openbare bronnen, zoals nieuwsberichten, maar ook op gesloten bronnen. Dit zijn bijvoorbeeld de AIVD en de politie", zegt woordvoerder Lodewijk Hekking. "Onze analisten stellen vervolgens het rapport op. Maar we kunnen niet zeggen welk stukje uit het rapport, waar op gebaseerd is."Drie keer per jaar brengt de NCTV een rapport uit dat het dreigingsbeeld van Nederland weergeeft. "Daarvan gaat een stukje over de windmolens in Drenthe en Groningen." De link naar het bewuste rapport uit september 2018, is van de website gehaald.In het laatste rapport dat is uitgekomen, van juni 2019, wordt gesproken van een 'snijvlak met activisme en extremisme'. Volgens Hekking is dat afgezwakt op basis van ontwikkelingen. "Er zijn ondertussen ook aanhoudingen verricht."