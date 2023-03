Krans in Marsdijk boos: Assen meet bij grondverkoop met twee maten

Er rust geen zegen op de relatie tussen handelsbedrijf Krans in Marsdijk en de gemeente Assen. Na veel gedoe rond een aangekochte groenstrook voor bedrijfsuitbreiding, liggen beide partijen nu ook in de clinch over bedrijfsverplaatsing naar Assen-Zuid. Het loopt spaak op de grondprijs.

In een pittige brief aan college en gemeenteraad uit directeur Martin Krans van het bedrijf in verkeersafzettingen zijn ongenoegen over de gang van zaken. De ondernemer verwijt Assen dat ze 'meten met twee maten' als het gaat om de aankoop van bedrijfsgrond op het Werklandschap Assen-Zuid. Krans voelt zich als mkb-bedrijf 'niet bepaald gewaardeerd', zo schrijft hij aan de gemeenteraad.

'Goede wil ontbreekt'

"Ze willen graag dat wij verhuizen vanuit Marsdijk, omdat bewoners klagen over overlast. Voor ons hoeft het allemaal niet zo nodig, die verhuizing. We zitten hier prima. Toch zijn we in gesprek gegaan. Maar elke goede wil ontbreekt bij de gemeente om eruit te komen", constateert Krans verbitterd.

Volgens Krans is er geen sprake geweest van een schappelijk bod. Hij vindt het raar dat hij voor een bedrijfskavel in Assen-Zuid 106 euro per vierkante meter moet betalen. "Terwijl op de gemeentelijke website een grondprijs van 100 euro staat. Daarnaast is de grond ons vanaf het begin dat we in gesprek waren aangeboden voor 100 euro. Het is niet echt gebruikelijk, dat je tijdens de onderhandelingen de vraagprijs verhoogt."

'Take it of leave it'

Verder steekt het Krans enorm dat de M&G Groep onlangs een enorme bedrijfskavel op Assen-Zuid kocht voor een veel lagere koopprijs. "Ik ben het Kadaster eens ingedoken, en constateerde dat die locatie door de gemeente voor 69,50 euro per vierkante meter is verkocht. Ook nog eens op een zichtlocatie, pal aan de A28. Dan krijg je dus als tegenreactie dat dit bedrijf wel voor flink wat werkgelegenheid zorgt."

Nadat Krans hierover vragen stelde, zijn de onderhandelingen over bedrijfsverplaatsing naar Assen-Zuid volgens hem vrijwel meteen stopgezet. "Wij kregen een gemeentelijke delegatie naar ons toe met de toevoeging take it or leave it. Daarna zijn de gesprekken officieel beëindigd door de gemeente."

Ongepast?

Krans, waar dertig man personeel werkt, is vooral boos over de manier waarop alles is gelopen. "Het was helemaal niet zo dat wij de grond ook per se voor die prijs wilden. We stelden het forse prijsverschil aan de orde. Maar het lijkt wel alsof het ongepast is dat je hier vragen over stelt. Van een gemeente mag je toch verwachten dat ze geen voorkeur koestert en geen willekeur hanteert", stelt hij.

Krans baalt ervan dat veel tijd is gaan zitten in onderhandelingen over bedrijfsverplaatsing, wat nu rigoureus is afgekapt. "Terwijl het niet onze keuze was, maar die van de gemeente. Wij hadden onze tijd wel beter kunnen besteden."