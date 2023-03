Recreanten Matsloot trekken geen sprint meer, maar lopen een marathon

Het is inmiddels ruim drie maanden geleden dat recreanten van camping Meerzicht hun plek terugkochten van EuroParcs. Sindsdien zitten de nieuwe eigenaren niet stil. Er moet dan ook een hoop gebeuren in Matsloot.

Om die natuurlijke omgeving te behouden, hebben recreanten nog maar eens honderd bomen en struiken aangeplant. Die krijgen zij van de Natuur en Milieufederatie (NMF) in het kader van 'Plan Boom'. "Samen met Landschapsbeheer Drenthe hebben wij de ambitie om per bewoner van Drenthe 1 à 2 bomen aan te planten", zegt Judith van den Berg van NMF.

Het 'vergroenen' en verfraaien van de camping zijn dingen waar de recreanten blij van worden. Maar als kersvers ondernemers krijgen ze ook te maken met de overdaad aan wet- en regelgeving die bij het ondernemerschap komt kijken. "Alleen al de verzekeringen die we af moeten sluiten voor van alles en nog wat", lacht Van Gennep. "We doen het stap voor stap. Vorig jaar was een sprint om de camping in beheer te krijgen. Nu wordt het een marathon om de camping goed te laten draaien."

Daarvoor is vooral ook geld nodig. "Het is nu belangrijk dat we onze financiële huishouding op orde hebben en niet in het eerste jaar failliet gaan", zegt Van Gennep. "Ondertussen wil je de camping wel aanpakken. We zijn een vereniging (Vereniging Parkbelangen Leekstermeer, red.) en doen het dus zo low-budget mogelijk."