Drents schilderij Van Gogh levert 2,8 miljoen euro op

Een schilderij van Vincent van Gogh dat in Drenthe is geschilderd is op een veiling in New York voor 2,8 miljoen euro onder de hamer gegaan. Het kunstwerk is in 1883 geschilderd door de beroemde Nederlandse schilder.

Veilinghuis Sotheby's schatte dat het doek rond de 635.000 euro zou opbrengen. Een nog onbekende koper telde er dus het drievoudige voor neer.Het schilderij toont een boer die onkruid verbrandt. Het was aanvankelijk in bezit van de moeder van Vincent van Gogh. Via-via belandde het schilderij in de jaren dertig bij de kunsthandelaar Jacques Goudstikker, die in Amsterdam actief was.Goudstikker stierf in 1940 op de vlucht naar het buitenland, waarna de Duitse bezetter zich over zijn verzameling 'ontfermde'. Later kwam het in handen van Goudstikkers schoondochter.Vincent van Gogh verbleef korte tijd in Drenthe. In september 1883 kwam hij aan in Hoogeveen. Daar was hij korte tijd, waarna hij naar Veenoord en Nieuw-Amsterdam trekt. De schilder zat een maand of twee in het logement van Hendrik Scholte, dat tegenwoordig het Van Gogh Huis is. Ook maakte hij wat uitstapjes, onder meer naar Zweeloo.