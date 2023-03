Slachtoffer straatroof slaat op de vlucht in Emmen

Vragen, veel vragen. Die blijven hangen na een poging tot een straatroof in Emmen een week geleden. Niet alleen de daders gingen er vandoor, ook het slachtoffer.

Vrijdagavond 3 maart, Laan van het Kinholt. Het is rond half elf 's avonds als twee verdachten een vrouw op straat proberen te beroven. Een buurtbewoner ziet dit gebeuren en neemt de vrouw ter bescherming mee in zijn woning. De twee verdachten jaagt hij weg.

Kort daarna verdwijnt het slachtoffer van de poging tot straatroof zelfstandig uit de woning. Waarom? Niemand die het weet. De buurtbewoner heeft geen idee waar ze naartoe is gegaan. "Het is een vreemd verhaal", vindt woordvoerder Tessel Horstman van de politie. "We zitten van heel veel vraagtekens en zijn dringend opzoek naar het slachtoffer."