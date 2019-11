Robbert Klaver en FC Groningen uit elkaar

Klaver begon in 2008 als commercieel manager bij FC Groningen en werd in 2012 gepromoveerd tot commercieel directeur. Klaver was vorig jaar in de race om opvolger te worden van Hans Nijland als algemeen directeur.De club koos echter voor Wouter Gudde, die, op de website van FC Groningen, Klaver dankt voor zijn inspanningen voor de club. “We zijn met elkaar in gesprek geweest over de toekomst van het commerciële beleid van de club, want iedereen weet dat wij op dat vlak een stevige uitdaging hebben. Over de manier waarop we die uitdaging willen aangaan, kwamen we niet op één lijn. De uiteindelijke conclusie is dat het voor beide partijen beter was dat onze wegen zich zouden scheiden. Namens heel FC Groningen wil ik Robbert hartelijk danken voor zijn inspanningen en werkzaamheden bij de club en wij wensen hem alle succes in het verdere verloop van zijn carrière."