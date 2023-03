Katalysatoren gestolen bij Taxi Dorenbos: 'Het is een professioneel groepje geweest'

Een katalysator neutraliseert de uitlaatgassen en is de laatste jaren populair roofgoed geworden omdat er een bepaald edelmetaal in zit, zegt Rutger Smale van het taxibedrijf.

"Ze hebben ons wagenpark flink onder handen genomen in de nacht van woensdag op donderdag. De auto's stonden op een afgesloten terrein", zegt Smale. "Ze zijn binnengekomen door het hek door te knippen. De diefstal is gebeurd buiten het zicht van camera's. Ze wisten wat ze deden, dus we denken dat het een professioneel groepje is geweest."