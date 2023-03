Stichting Phusis trekt in voormalig Planetron in Dwingeloo

Met trots wijst hij naar de tafels in het gebouw. "Gemaakt door onze jongens en meisjes in de werkplaats in Assen." De vorm van dagbesteding die zij krijgen is volgens hem erg belangrijk. "Daarmee laten we zien wat ze kunnen." Ze zijn gemaakt van gerecycled hout. "De visie erachter: alles in het leven mag een nieuwe kans krijgen."

Verzamelgebouw

Recreatieschap Drenthe, Marketing Drenthe en Vitale Vakantieparken zijn eerder al in het pand getrokken. Ieder in een eigen vleugel. Daarnaast zullen ook de VVV en een outdoor winkel hun intrede doen. Alleen de koepel waar in het verleden vele sterrenkijkavonden zijn gehouden, staat dan nog leeg.