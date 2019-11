Formule 1-topman: TT Circuit optie voor de toekomst? (update met video)

"We hebben nog altijd goede relaties met Assen. Het managementteam van Assen heeft een geweldig merk met een geweldige historie in handen. Het is een circuit dat wereldwijd hoog aanzien heeft in de auto- en motorsport", zegt Bratches. "Misschien zullen we op een dag ooit gaan racen in Assen. Maar nu zitten onze partners in Zandvoort en daar zijn we heel blij mee", aldus Bratches.Ondanks de lopende vergunningsaanvragen, weerstand door milieuorganisaties bij de verbouwing van het circuit in Zandvoort en bodemprocedures over stikstof en bedreigde diersoorten, zegt de organisatie van Zandvoort dat er op 3 mei 2020 sowieso wordt geracet. "De kans dat het niet doorgaat, die sluit ik eigenlijk wel uit", laat circuiteigenaar Menno de Jong weten.De uitzending van Nieuwsuur over Formule 1 is vanavond vanaf 22.00 uur op NPO 2.