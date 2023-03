Meppeler na 18 jaar verdacht van verkrachting na dna-hit

Het DNA van een 37-jarige man uit Meppel is begin 2022 alsnog gematcht met een verkrachting in 2005. De man moest voor een ander vergrijp zijn celmateriaal afstaan. Dit matchte met dna dat was opgeslagen in de Nederlandse dna-databank.

Dit bleek vandaag tijdens een korte inleidende zitting. De rechter besliste dat de man langer blijft vastzitten. De Meppeler wordt nog door een psycholoog onderzocht. Zijn zaak wordt later dit jaar inhoudelijk behandeld.

Man op scooter

Tot dusver was er nooit een verdachte gevonden van de verkrachting op 21 november 2005 in Meppel. Een vrouw op de fiets werd door een scooterrijder klemgereden. De man op de scooter dreigde haar neer te slaan als ze niet zou meewerken.

Scooter herkend in andere zaken

Ze werd seksueel misbruikt en de man liet een dna-spoor achter. De beschrijving van de scooter dook ook op in aangiftes van een aanranding in september 2004 bij Havelte en in juli 2011 in Meppel.

Seks vrijwillig

Ook die vrouwen gaven aan dat zij door een man op een scooter op hardhandige wijze waren benaderd en betast. De man ontkent de aanrandingen. Over het achterblijven van zijn dna in 2005, verklaarde de Meppeler tegen de politie dat de seks niet onder dwang zou zijn gebeurd.