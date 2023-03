Vervolg voor Vitale Vakantieparken in Drenthe? 'Regie houden belangrijk'

Om niet 'terug naar af' te gaan, is het belangrijk dat een centrale partij regie houdt over de aanpak van vakantieparken in Drenthe. Dat zegt Jan Wibiër, manager van het Drentse programma Vitale Vakantieparken. Hij pleit dan ook voor een verlenging van het programma.

Voorafgaand aan het debat over recreatie en toerisme van vorige week donderdag in Dwingeloo, ging Wibiër in op de toekomst van het programma Vitale Vakantieparken in Drenthe. In In 2024 loopt het programma af, maar is de taak (het versterken van goede vakantieparken en het transformeren van slechtlopende parken) nog niet voltooid. Wibiër ziet graag dat het programma een langere looptijd krijgt en kan - afgaande op de debatavond in het Planetron vorige week - op steun uit politieke hoek rekenen.

'Niet de boel de boel laten'

Dit jaar moet er volgens de programmanager al worden nagedacht over wat er ná 2024 moet gebeuren met het programma Vitale Vakantieparken. Zelf is hij er duidelijk over: "Laten we de boel de boel, dan vliegt het helemaal uit je handen." Oftewel: dan konden Drentse gemeenten op korte termijn weer terug bij af zijn. Met campings zonder toekomst, veel criminaliteit en een versplintering van het recreatielandschap.

Wibiër denkt dat het belangrijk is dat er 'centraal regie' wordt gehouden. "Gemeenten hebben te weinig capaciteit om het zelf helemaal goed te doen."

Sporen

Programma Vitale Vakantieparken kende al twee zogeheten sporen: het 'excellentiespoor', waar goed draaiende vakantieparken worden gestimuleerd het nog beter te gaan doen en het 'transformatiespoor', waarbij slechtlopende parken worden omgetoverd tot iets anders. "De bijdragen voor het excellentiespoor zijn opgebruikt", zegt Wibiër. "Daar voldoen we dus aan de verwachtingen. Maar we hebben minder slechtlopende parken kunnen transformeren dan we op voorhand hadden gewild. We maken stappen, maar het gaat langzaam."

Dat wijt Wibiër onder meer aan de verscheidenheid aan eigenaren en belanghebbenden waar gemeenten en het programma mee te maken hebben. Maar ook de coronacrisis die 'even' tussendoor kwam, veroorzaakte vertraging. "Recreatieondernemers hadden wel wat anders aan hun hoofd."

Met de introductie van een spoor voor Drentse Uitblinkers en een spoor waarbij vakantieparken weer nieuw elan moet krijgen, heeft het programma twee extra doelgroepen geïntroduceerd. "Ieder park is in meer of mindere mate bezig met het programma Vitale Vakantieparken", meent Wibiër.

Weten wat er speelt

Toen het programma zes jaar geleden van start ging, wisten veel Drentse gemeenten niet alle parken in kaart te brengen. "Dat was dan ook de eerste taak. Weten welke parken er waren en wat zich op die parken afspeelde", zegt Wibiër.

Anno 2023 is dát in ieder geval anders. Gemeenten zijn druk bezig met de uitdagingen die zich op vakantieparken voordoen. Of het nu gaat om permanente bewoning of de aanpak van criminaliteit, steeds meer pakken gemeenten campings aan en weten ze wat er gebeurt op die campings.

Stikstof

Ondertussen maakt Wibiër zich nog ernstig zorgen over de stikstofproblematiek, die ook de activiteiten van campingeigenaren volgens hem zeer beperkt. "De boel zit gewoon heel erg op slot. Er kan eigenlijk niets meer."