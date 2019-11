Geen jubelbegroting, wel vijftig miljoen voor nieuwe Drentse plannen

Het eerder dit jaar gesloten collegeakkoord Drenthe, mooi voor elkaar 2019-2023 ademde al geen grootschalige vernieuwingsdrift. "Voortzetting van bestaand beleid zonder aandacht voor de urgente zaken als klimaat", vindt het ene Statenlid. "Mooi dat GS niet alles vooraf dicht timmeren en met coalitie en oppositie in Provinciale Staten willen kijken waar die vijftig miljoen aan nieuw beleid aan besteed moet gaan worden", vindt de ander.Forum voor Democratie stemde tegen de begroting, maar wil straks wel gewoon meepraten over de invulling van de vijftig miljoen. "Want misschien zitten er tussen die nog te maken plannen wel hele goede die we willen steunen", zo legde FvD-statenlid Thomas Blinde de pragmatische koers uit.Ook de Partij voor de Dieren en de PVV stemden tegen. PVV-fractievoorzitter Nico Uppelschoten vindt het risico van zo’n investeringsfonds te groot: "Prachtig om mooie en goede dingen mee te doen voor Drenthe, maar we verspelen onze mogelijkheid om bij acute problemen in te grijpen. Bovendien moeten we gaan lenen voor die investeringen. Dat is potverteren, niet doen."Bart Dekker van coalitiepartij CDA ziet de vijftig miljoen als een zeer goed idee, omdat de oppositie volop mee kan denken over nieuwe plannen.Collegepartij PvdA noemt de begroting 'zeker geen jubelbegroting. PvdA-fractievoorzitter Hendrikus Loof ziet daarnaast een zorgelijke trend in bijvoorbeeld de stikstofdiscussie. "De wetenschap wordt aangevallen en het draait niet meer om feiten maar om meningen." Hij roept op om als Provinciale Staten het voorbeeld te geven met elkaar in gesprek te blijven op moeilijke dossiers.[Article:148872:Tekort provincie: hadden we dit niet kunnen weten?