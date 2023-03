Raadsmeerderheid: ga om tafel over vakantiewoningen Schipborg

Een meerderheid in de gemeenteraad van Aa en Hunze wil dat er voorlopig geen onomkeerbare besluiten worden genomen die permanente bewoning aan de Zeegserweg in Schipborg in de weg kunnen staan.

Dat betekent onder meer dat het college van burgemeester en wethouders voorlopig geen definitieve streep kan zetten door permanente bewoning van negen vakantiewoningen aan de Zeegserweg.

Ook kan het college nog geen toestemming geven aan Camping De Vledders om het campingterrein uit te breiden.

Geluidsnormen

Bewoners van de recreatiewoningen aan de Zeegserweg liggen in de clinch met het gemeentebestuur over het toestaan van permanente bewoning.

Ze willen dat de gemeente de vakantiehuizen omzet naar reguliere woningen, maar dat kan volgens Aa en Hunze niet omdat vanwege de nabijheid van de N34 de geluidsnormen voor wonen worden overschreden.

Acht huisjeseigenaren togen vanavond naar de gemeenteraadsvergadering in Gieten om aandacht te vragen voor de kwestie. Ze hebben weinig vertrouwen in het college en hopen dat de raad de zaak kan helpen oplossen.

'Onaangenaam verrast'

Raadslid Bertus Reinders van coalitiepartij Gemeentebelangen geeft dat zijn partij 'onaangenaam verrast' was over het niet toestaan van permanente bewoning. "Gezien alles wat er is gebeurd de afgelopen jaren, hadden wij iets anders verwacht."

Dat geldt ook voor oppositiepartijen D66, GroenLinks en CDA. Samen met Gemeentebelangen werken ze aan een initiatiefvoorstel om de bewoners aan tafel te krijgen met het gemeentebestuur en de eigenaren van De Vledders.

De twee andere coalitiepartijen, PvdA en VVD, laten weten vertrouwen te hebben in het onderzoek dat de gemeente al heeft gedaan, "maar we zijn wel benieuwd naar wat er nog mogelijk is", zegt VVD-fractievoorzitter Richard Heling.

Voorlopig geen besluiten

Verantwoordelijk wethouder Bas Luinge (VVD) houdt voorlopig vast aan het standpunt van het college: permanente bewoning is op basis van de geluidswet niet mogelijk.

Wel is de wethouder bereid om te luisteren naar de wens van de vier partijen om voorlopig geen besluiten te nemen met betrekking tot de Zeegserweg.

Verrassing en teleurstelling

Meerdere bewoners laten weten blij verrast te zijn met de steun vanuit de gemeenteraad. "Dat geeft mij het gevoel dat er toch mensen in de raad zijn die aan hun burgers denken", zegt bewoner Wilma Huizinga.