Oud-burgemeester Damsma directeur bij hospice in Assen

Oud-burgemeester Mieke Damsma van Midden-Drenthe heeft een nieuwe baan. Zij is sinds 1 maart directeur van hospice Het Alteveer in Assen.

Damsma was vanaf eind 2017 tot november 2021 burgemeester van Midden-Drenthe. Ze stapte daar vroegtijdig op vanwege onder andere 'een moeizame relatie' met de gemeenteraad. Damsma heeft veel bestuurlijke ervaring. Voor haar baan als burgemeester was ze achtereenvolgens gemeenteraadslid, fractievoorzitter van D66 en wethouder in Maastricht.

Groei

Hospice Het Alteveer, waar mensen in de laatste fase van hun leven kunnen verblijven, werd ruim een jaar geleden geopend aan de Ter Aardseweg in Assen. Het pand is in vergelijking met de oude hospice aan de Burgemeester Agterstraat dubbel zo groot. Daarnaast is het nieuwe pand moderner en heeft het meer verschillende soorten kamers.