Meer dan 10.000 Drenten gaan straks naar nieuw ziekenhuis in Hardenberg

Het Röpcke-Zweers Ziekenhuis daar loopt op z'n laatste benen. Daarom verrijst het nieuwe Saxenburgh Medisch Centrum, op de stoep van het oude ziekenhuis.Een nieuw ziekenhuis in Hardenberg is hard nodig, vertelt Ruud Rusken, manager vastgoed van Saxenburgh. "We komen nu uit een echt zwaar verouderd ziekenhuis, dat in 1971 in gebruik werd genomen. Je wordt natuurlijk afgerekend op de zorg die je verleent, maar we hadden bijvoorbeeld nog kamers met zes bedden. Daar zijn we straks gelukkig van af. Het nieuwe ziekenhuis heeft drie- en éénbedskamers met eigen sanitair. Het is enorm licht en we hebben een prima logistiek met korte looplijnen. We gaan er in alles op vooruit", jubelt Rusken.Bij binnenkomst in het nieuwe ziekenhuis, waar nog druk gewerkt wordt, valt meteen de grote hal op. De ontvangstbalie en de vrijwilligers blijven, maar er zal straks een nieuw elektronisch zuilensysteem zijn, waarmee patiënten meer zelf moeten doen.Ongeveer een kwart van de patiënten in het Hardenbergse ziekenhuis komt uit Drenthe, wat neerkomt op meer dan tienduizend Drentse patiënten per jaar. "En dat aantal neemt elk jaar met één tot twee procent toe", zegt Wouter van der Kam, voorzitter van de Raad van Bestuur van Saxenburgh. Van der Kam vindt het lastig om aan te geven waar die groei aan ligt, maar noemt bijvoorbeeld korte wachttijden, toegankelijkheid en gastvrijheid.Maar zou die groei ook te maken kunnen hebben met de perikelen rondom de Treant-ziekenhuizen in Emmen en Hoogeveen? "Met name als je het hebt over de acute zorg en acute verloskunde, dan heeft dat invloed. Dat zien we ook in onze getallen terug. Toen Emmen even sloot, en later Hoogeveen, had dat een bepaalde trekkracht op Hardenberg. Dat is niet erg, daar zijn we op voorbereid."De bouw van het nieuwe ziekenhuis begon in mei vorig jaar en over twee maanden moet de bouw klaar zijn. Eind mei, rond het Pinksterweekend, dan moet het Saxenburgh Medisch Centrum helemaal in bedrijf zijn. Het nieuwe ziekenhuis in Hardenberg kost vijftig miljoen euro.Van het oude ziekenhuis blijft trouwens weinig over. "95 procent van het ziekenhuis wordt gesloopt. Die grond zal onder meer gebruikt worden als parkeerplaats." Een stuk laagbouw, dat nog niet zo lang geleden gebouwd is, blijft bestaan. Dit gedeelte is met een doorgang verbonden met het nieuwe pand. "Daar komen na de grote verhuizing onder andere de gespecialiseerde poliklinieken in."In eerste instantie zou het nieuwe ziekenhuis overigens Medisch Centrum Vechtdal gaan heten. "Maar in Coevorden en omstreken voelden ze zich minder thuis bij die naam", aldus Wouter van der Kam. Daarom is uiteindelijk gekozen voor Saxenburgh Medisch Centrum. "Eigenlijk hebben de Drenten daar dus voor gezorgd."