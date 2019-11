Djammen: van kroegbaas naar countryzanger

Hij schreef zelfs een liedje over zijn kroeg in Sleen, om die dan vervolgens voor zijn eigen gasten te spelen.Zo heet het nummer. "Die gaat over mijn eigen kroeg, over mijn eigen leven, maar ook over mijn klanten. Iedereen die binnenkomt", legt Grondel uit. De kroegbaas speelt voornamelijk covers, maar is ook druk bezig met eigen werk. Dat blijkt toch lastig te zijn. "Ik kan heel erg lang doen om de zinnen te perfectioneren. De muziek en de melodie komen vaak vanzelf, maar de tekst vind ik zelf heel moeilijk." Na lang schrijven en schrappen komt het vaak goed."Ik maak al zestien jaar muziek. De country is wel pas later gekomen." Na jaren rock en blues viel zijn oor op country. Blues speelt Grondel ook nog wel. "Ik vind het heel mooie muziek want het gaat over het leven en dat spreekt mij heel erg aan.""Het mooiste van muziek maken in het algemeen vind ik emoties kunnen uiten in het spel", zegt Grondel. "Vooral toen ik wat jonger was vond ik het moeilijk om mezelf te uiten en de muziek hielp mij daar gewoon heel erg bij. Ik voel me ook altijd kiplekker als ik op een podium sta en gewoon lekker muziek aan het maken ben."22 november staat hij weer op een podium. In zijn eigen kroeg, tijdens het door hem georganiseerde Johnny Cash-festival.Bekijk hier de hele uitzending.