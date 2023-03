Staatssecretaris Vijlbrief biedt excuses aan en komt naar Drenthe

Staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw brengt binnenkort een bezoek aan Drenthe. Hij zal hier in gesprek gaan met bestuurders en met inwoners van het gaswinningsgebied.

Dat blijkt uit een brief aan de gemeente Aa en Hunze. Vijlbrief biedt daarin ook excuses aan voor het uitblijven van een bezoek.

Drenthe overgeslagen

Tijdens het bezoek zal er in ieder geval worden gesproken over de uitkomsten van de parlementaire enquete en over de waardedalingsregeling voor woningeigenaren. Het is nog niet bekend welke plekken Vijlbrief precies zal bezoeken.

Sinds zijn aantreden in januari 2022 is de staatssecretaris al vele malen in het Groningse aardbevingsgebied geweest, maar Drenthe sloeg hij telkens over. Ondanks meerdere uitnodigingen van Drentse bestuurders.

Annerveenschekanaal

Een van de redenen waarom Aa en Hunze Vijlbrief uitgenodigd heeft, is het uitsluiten van Annerveenschekanaal van de waardedalingsregeling. Woningeigenaren kunnen met die regeling compensatie krijgen voor waardedaling van hun woning.

Bewoners van dat dorp voerden de laatste tijd actie, omdat zij niet begrijpen waarom de regeling voor omringende dorpen wel geldt en zij als enige geen beroep op de regeling kunnen doen.

Commissie Verschillen

In de brief staat ook dat er een speciale commissie komt om onderzoek te doen naar 'moeilijk uitlegbare verschillen binnen de versterkingsoperatie', zoals in Annerveenschekanaal. Deze 'commissie verschillen' moet het gemakkelijker maken om dat soort lastige zaken op te lossen.