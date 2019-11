Tot nu toe onmogelijk: Drentse politiek praat over kernenergie

het verkiezingsdebat 2019 van RTV Drenthe

Het idee komt van Forum voor Democratie-Statenleden Thomas Blinde en Rob Camies.Forum voor Democratie(FvD) vindt -net als de PVV al tijden- dat er met een te eenzijdige blik wordt gekeken naar de energietransitie. Met wind en zon gaan we onze steeds stijgende energiebehoefte niet halen, denken de partijen. En grote windmolens en mega-zonneakkers horen niet in het Drentse landschap. En dus is kernenergie het toverwoord voor FvD.De Drentse politiek ziet tot nu toe kernenergie niet als serieuze optie. 'Te gevaarlijk, er is in Drenthe onvoldoende koelwater en er is geen goede oplossing voor het gevaarlijke afval dat nog honderden jaren zwaar radioactief blijft', zo luidt het.Via een handig vooraf afgesproken een-tweetje met VVD-Statenlid Jan Smits kreeg Forum voor elkaar wat de PVV de afgelopen jaren nooit gelukt is: in ieder geval praten over kernenergie. Dat blijft voorlopig althans bij alleen het laten informeren over thorium.Via een motie van FvD, VVD, CDA, Strek Lokaal en OpDrenthe hebben Provinciale Staten zichzelf nu opgelegd zich te laten informeren over thorium als vorm van kernenergie. FvD-Statenlid Rob Camies: "Bij deze vorm van kernenergie die nog in de kinderschoenen staat is er geen koelwater nodig en een thoriumreactor produceert nauwelijks langlevend radioactief afval."In een thoriumreactor wordt de kernbrandstof gekoeld met gesmolten zout. Veel is nog onduidelijk over de werking. Een voordeel zou zijn dat het zout radioactief afval onschadelijk kan maken, maar nadeel is dat het zout ververst moet worden. In de kernreactor in Petten wordt onderzoek gedaan. Volgens vakblad De Ingenieur zitten er no de nodige haken en ogen aan thorium-kernenergie.In de jaren ’60 van de vorige eeuw werd de thoriumreactor al ontwikkeld. Er werd met succes proefgedraaid. Volgens Camies is het simpel waarom het systeem niet doorontwikkeld werd: "De VS en Rusland hadden er nooit belangstelling voor, want er komt geen afval vrij waarvan je kernbommen kunt maken." Volgens EenVandaag werd een vooruitstrevend project door de leidende kenfysicus van de VS destijds gewoon de kop om gedraaid.