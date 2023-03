Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Wordt het sleeën, sneeuwballen gooien of misschien wel langlaufen? Of vind je die (natte) sneeuw maar helemaal niets en trek je er liever op uit dit weekend? Wij zetten de leukste uitjes in Drenthe op een rijtje.

Wil je sneeuwpoppen maken en spelen in de sneeuw, dan lijkt alleen vrijdagavond of zaterdagochtend een optie. Met een middagtemperatuur van zo'n 6 graden zal de sneeuw zaterdag als sneeuw voor de zon verdwijnen. En dat biedt kansen!

Red de wereld van zombies in Meppel

Tientallen zombies struinen vrijdag en zaterdag rond in een apocalyptische wereld in een leegstaande middelbare school aan de Randweg in Meppel. En jij kunt de wereld ervan redden door het vaccin hiertegen te vinden. Vind een wapen om je tijdens The Breakout te beschermen of ga direct op zoek naar het vaccin. Drie uur lang heb je de tijd. Er zijn nog tickets verkrijgbaar.

Feministische films op het Internationaal Filmfestival Assen

De Nieuwe Kolk in Assen is dit weekend het decor van de 43e editie van het Internationaal Filmfestival Assen. Vanaf vrijdagavond zijn er tientallen films te kijken van vrouwelijke filmmakers. Ook mannen zijn welkom.

Zomerse sferen op salsa-avond in Westerbork

Ontsnap vrijdagavond even aan de sneeuw tijdens een salsa-avond bij QUENO Coffee aan de Hoofdstraat 55 in Westerbork. Om 19.30 uur begint de eerste workshop voor beginners. Stap voor stap leer je de eerste passen van merengue en salsa, zodat je na afloop van de workshop al zelfstandig kunt dansen. Want wie wil er vanaf 20.30 uur een modderfiguur slaan bij het vrij dansen?

Voor gevorderde salsadansers en -danseressen (een jaar ervaring is verplicht) is er een workshop om 20.00 uur. Een half uur later mogen zij ook de dansvloer op om een avondje lekker de heupen los te schudden op aanstekelijke Zuid-Amerikaanse klanken tijdens het vrij dansen. Deelname aan de workshop kost 12,50 euro, vanaf 20.30 uur is de toegang gratis voor iedereen.

Kijk de Ronde van Drenthe

Zaterdag wordt de Miron Women's WorldTour Ronde van Drenthe gehouden, een dag later is de Albert Achterhes Profronde van Drenthe voor mannen. Natuurlijk kun je langs het parcours de helden aanmoedigen, maar we zenden de koers ook live uit op TV Drenthe. Op zaterdag vanaf 15.00 uur, een dag later begint de sportuitzending om 14.00 uur.

Circus