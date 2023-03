Schoollunch bij De Vuurvogel Assen: Meer energie bij kinderen, meer betrokkenheid ouders

Uit datzelfde onderzoek blijkt dat scholen de uitvoerbaarheid en organisatie moeilijk vinden. Kindcentrum De Vuurvogel lost dat dus op met de schoollunch, vertelt intern begeleider Maran Odding. "Wij hebben nagedacht over hoe we dit konden organiseren, zodat kinderen toch met een volle maag op school komen. Toen zijn we op het idee lunch gekomen. Dit is namelijk met de ouders een stuk makkelijker te organiseren."