Taart- en verbeterpunten bij onthulling gebiedsborden Koloniën van Weldadigheid

Bruine gebiedsborden van de Koloniën van Weldadigheid prijken sinds begin maart langs meerdere Drentse wegen. Daarmee komt een langgekoesterde wens van de provincie Drenthe uit om de Koloniën breder onder de aandacht te brengen. Vanochtend werd de komst van de borden gevierd met taart.

Dat gebeurde in Museum De Proefkolonie in Frederiksoord. Burgemeesters Rikus Jager (gemeente Westerveld) en Klaas Smid (Noordenveld) sneden de taart, met daarop de gebiedsborden van Veenhuizen en Wilhelminaoord/Frederiksoord aan. Gedeputeerde Nelleke Vedelaar (PvdA) keek glimlachend toe. "Deze gebiedsborden willen we al langere tijd, nog voor de toetreding tot de UNESCO-Werelderfgoedlijst."

De bruine borden, die ook in landen als Frankrijk en Duitsland veel langs de weg prijken, spreken aan. "Ook voor de toerist van buiten Nederland is dit heel herkenbaar", zegt Vedelaar. "Als je zo'n bord ziet weet je: hier is wat bijzonders aan de hand."

Veel meer nodig

Met een oppervlakte van bijna 3 bij 4 meter, zijn de borden moeilijk te missen. Maar er is veel meer nodig om de Koloniën van Weldadigheid zichtbaar te maken. "Dit is een start", zegt Vedelaar daarom dus. "Want juist ook op provinciale wegen moet je aan bewegwijzering doen. En dat geldt ook voor borden op fiets- en wandelpaden."

Fokke Koen is ambtenaar verkeer en vervoer bij de provincie. Hij ziet nog genoeg verbeterpunten. "Deze borden die nu zijn geplaatst zijn gericht op de automobilist, maar we moeten de fietser en wandelaar zeker niet vergeten. Als je borden voor fietsers gaat plaatsen, moet je nadenken over in welke straal je dat wil doen. Doe je dat in 10 kilometer rondom Frederiksoord of Veenhuizen, of doe je dat in een straal van 20 kilometer?"

Daarnaast valt het Koen op dat Frederiksoord langs de A32 op de blauwe borden weliswaar staat aangegeven, maar vanaf de 'noordkant' van de A28 niet. Ook Veenhuizen staat niet aangegeven bij de afslag Assen-West, terwijl Smilde en Norg wel staan aangegeven.

'Bord inspireert'

De ANWB heeft daarin een rol, denkt Marjon Kaper. De directeur 'People & Community' vindt dat juist op het gebied van recreatie betere bewegwijzering van belang is. "Je wil het verhaal van de Koloniën vertellen aan de toerist. Dan moet dat ook goed gebeuren voor de toerist die op de fiets komt."

Kaper is blij met de borden die in Drenthe zijn geplaatst om de gebieden meer aandacht te geven. "Zeker. We vinden het belangrijk dat mensen die hier langskomen, iets meekrijgen van de omgeving. Een bord inspireert je om die omgeving te ontdekken."

Specifiek en herkenbaar

Willembart Savelkoel is de ontwerper van het bord. Sterker nog: hij maakte al 75 ontwerpen voor gebiedsborden in heel Nederland. "Het was in dit geval niet moeilijk om tot een goed ontwerp te komen", zegt hij. "Er zat een goed team achter met een duidelijk idee over wat het moest worden."

Een oordeel over het bord velt Savelkoel liever niet zelf. "Dat is aan de mensen die er langsrijden." Wél noemt hij de borden 'de meest sprekende borden van Nederland'. "Ze zijn namelijk heel specifiek en herkenbaar."

Ouderwets?

Maar is een bord in deze tijden van Google Maps niet achterhaald? Gedeputeerde Vedelaar denkt van niet. "Als je een gebied gaat verkennen, kijk je naar de borden. Zo vind je de bijzonderheden en raak je betoverd door het mooie gebied."