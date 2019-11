'Vincent komt na 135 jaar weer thuis'

Dat zegt Harry Tupan, directeur van het Drents Museum. Vanochtend werd bekend dat het Drents Museum samen met het Van Gogh Museum het schilderijtje van Van Gogh heeft gekocht."Er zijn tot op heden vijf schilderijen uit de periode dat Van Gogh in Drenthe was, bekend. Daarvan zijn er drie in Amsterdam, eentje hier in Drenthe en er was er een in particulier bezit. Dit laatste schilderij hebben we nu gekocht. Vincent komt weer thuis."Voor het schilderij is 2,8 miljoen euro neergelegd. "Een flink bedrag, voor ons museum is dat heel veel", zegt de museumdirecteur. Een derde van het bedrag is betaald door het Drents Museum, een derde door het Van Gogh Museum, en een derde is bijgelegd door verschillende fondsen. Bij het geld dat het Drents Museum inbrengt zit ook een flinke bijdrage van de Provincie Drenthe."Schilderijen van Van Gogh uit zijn Franse periode zijn misschien meer waard, maar dit schilderij is voor ons veel belangrijker, veel waardevoller", zegt Tupan. "Dit schilderijtje hoort hier, in Drenthe. Het belangrijkste is dat het weer thuis komt."